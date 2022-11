De tribunes van ADO Den Haag mogen vanaf morgen weer voller stromen dan de afgelopen weken. Ook Hagenaars met een clubkaart mogen voor de wedstrijd tegen VVV weer een kaartje kopen.

De club werd aan banden gelegd nadat het na de verloren promotie-wedstrijd tegen Excelsior compleet uit de hand liep in en om het stadion. De gemeente eiste dat ADO de veiligheid flink zou opschroeven. Tot die tijd mochten alleen fans met seizoenkaarten naar binnen, omdat van hen makkelijk te controleren is wie er binnen zijn.

Nu mogen ook clubkaarthouders het Bingoal Stadion in. Van hen zijn ook de persoonsgegevens bekend. 'We zijn dan ook verheugd dat clubkaarthouders, na lang wachten, eindelijk weer de mogelijkheid hebben om kaarten voor thuiswedstrijden van ADO Den Haag aan te schaffen', schrijft ADO op de website. Bij de ingang is nog wel een extra identiteitscontrole, om na te gaan of de bezoeker ook echt degene is van wie de clubkaart is.

Extra gemotiveerd

Vrijdag spelen de Hagenaars om 20.00 uur thuis tegen VVV. De club hoopt dat de ploeg extra gemotiveerd wordt als er meer fans op de tribune zich achter de ploeg scharen. ADO benadrukt dat het nog mogelijk is om een clubkaart aan te schaffen voor vrijdag.

Wanneer de kaartverkoop weer helemaal open wordt gesteld voor iedereen die ADO een warm hart toedraagt, is nog niet bekend. 'Ook de huidige beperkingen hebben grote invloed op de inkomsten en raken ADO Den Haag nog altijd hard en verruimingen kunnen worden teruggedraaid als het onverhoopt weer misgaat.'