De brandweer heeft woensdagnacht een scooter geblust die in brand stond in de Vleermuisstraat in Den Haag. Brandweerlieden voorkwamen dat het vuur oversloeg naar een geparkeerde auto in de buurt.

De brand brak rond half drie uit. Buurtbewoners die de vlammen zagen, alarmeerden de hulpdiensten. De scooter is total loss en zal worden weggesleept door een berger.

