In een pakhuis op industrieterrein Leidschenveen in Den Haag is woensdagmiddag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Haaglanden schaalde gelijk op naar 'zeer grote brand'. De vlammen zijn inmiddels onder controle, maar de brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met sloopwerkzaamheden.

De brand zou woeden bij MegaGadgets.nl. Volgens eigen zeggen de 'grootste gadgetwinkel van Nederland', dat onder meer knuffelkussens, minibars en minitelefoons verkoopt. Er kwam heel veel rook vrij, die tot in de verre omgeving was te zien. De brand is niet overgeslagen naar de naastgelegen panden en er is niets bekend over gewonden.

In verband met de brand werd er een NL-Alert verzonden. Er trok veel rook over met name Leidschendam-Voorburg. 'Blijf uit de rook. Heb je last van de rook? Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit', zo waarschuwde de Veiligheidsregio Haaglanden.

Rond 15.15 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. "Dat betekent dat de brand onder controle is en zich niet verder zal uitbreiden", meldt de brandweer. Het werk van de brandweer is hiermee niet klaar. "Het pand is ingestort en wordt de komende uren, met behulp van een grote kraan, verder gesloopt en uit elkaar getrokken. Dit is nodig om de brand uit te krijgen en om het opnieuw oplaaien van de brand te voorkomen. Deze werkzaamheden gaan naar verwachting nog enkele uren duren."