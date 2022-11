Een automobilist is woensdagmorgen op de Laan van Meerdervoort in Den Haag in botsing gekomen met tramlijn 3 richting Loosduinen. De bestuurder zat aanvankelijk vast en kon geen kant op.

Omdat de deur van het voertuig niet open ging, heeft de brandweer met een kabel de wagen naar voren getrokken zodat de bestuurder er alsnog uit kon. Het slachtoffer ligt inmiddels op de brancard en wordt naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan zowel de auto als de tram is fors. De Laan van Meerdervoort is tijdelijk afgesloten door het ongeval.

