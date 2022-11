Een keukenbrand in een woning aan de Van Dijckstraat in Den Haag bezorgde twee bewoners in de nacht van dinsdag op woensdag een paar angstaanjagende uurtjes. Zij konden niet van hun balkon afkomen en moesten onder toezicht van de brandweer van dichtbij zien hoe het vuur werd geblust.

Rond kwart over 12 kreeg de Veiligheidsregio Haaglanden melding van brand in een woning aan de Van Dijckstraat. De fik bleek te woeden in een keuken op de eerste verdieping van een portiekwoning. Deze is inmiddels uit.

Bij aankomst ontruimde de brandweer het gehele portiek. Hierbij brachten twee personen op de bovenste woonlaag zichzelf in veiligheid door op het balkon te staan. "Vanwege de rookontwikkeling in het portiek zijn zij hier gedurende de brand, en onder toezicht van de brandweer, gebleven. Ze zijn hierbij niet in gevaar geweest", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Bij de brand raakte twee personen gewond. Zij zijn in de ambulance gecontroleerd vanwege het inademen van rook. Op dit moment is de brandweer nog bezig met het ventileren van het portiek en van de betreffende woning. Daarnaast doen zij metingen op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. De verwachting is dat de bewoners, op die van het brandadres na, hierna terug kunnen keren naar huis.

Stichting Salvage staat de eigenaren van het brandadres bij in het afhandelen van de schade.