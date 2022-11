Op rijksweg A4 ter hoogte van het Prins Clausplein in Den Haag is dinsdagavond een bestuurder met zijn auto van de weg geraakt.

Door nog onbekende oorzaak verloor de automobilist de macht over het stuur en schoot hij de berm in. Het voertuig kwam tegen de vangrail tot stilstand. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om de bestuurder te controleren. Momenteel wordt hij in de ambulance onderzocht.

De A4 is afgesloten in de richting van Den Haag. De verkeerspolitie doet onderzoek.