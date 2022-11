De politie, waaronder de ME, heeft vandaag moeten ingrijpen bij het Koerdisch protest in Den Haag. Nadat de protestmars voorbij was probeerde een groep actievoerders naar de Turkse ambassade te gaan. Toen de politie de amokmakers wilde tegenhouden, liep het uit de hand. Er zijn twaalf aanhoudingen verricht.

Enkele honderden demonstranten verzamelden zich dinsdagmiddag op het Malieveld in Den Haag voor een Koerdisch protest tegen de vermeende inzet van chemische wapens door Turkije. De organisatoren van de actie beschuldigen Turkije ervan dergelijke wapens in te zetten in Iraaks Koerdistan en willen dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) onderzoek doet.



De demonstranten trokken in een stoet door de stad. De kruising bij de ambassade werd door de politie afgesloten. "Bijna terug op het Malieveld rende een groep van enkele tientallen demonstranten in de richting van de Turkse ambassade", legt een woordvoerder van de politie uit. "Agenten hebben voorkomen dat zij de ambassade bereikten en de demonstranten richting het Malieveld gestuurd."

Op het Malieveld werd het daarna onrustig. "Een aantal demonstranten keerde zich tegen de politie en probeerde de politiepaarden te slaan met vlaggenstokken. Agenten, waaronder de ME, hebben daarom kort opgetreden en zich daarna weer teruggetrokken."

Twaalf demonstranten zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging dan wel geweld tegen de politie. Ook raakten enkele actievoerders gewond, zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

Een van de organisatoren stelt dat Turkije de afgelopen zes maanden oorlogsmisdaden heeft begaan in Koerdistan. "Tot nu toe is er alles aan gedaan om een onafhankelijke onderzoekscommissie naar Zuid-Koerdistan te sturen, maar tot nu is er niks gebeurd", aldus Huseyn Yildiz. "We willen dat het OPCW onderzoek doet naar de aanvallen. En dat landen een verzoek tot onderzoek indienen. NAVO- en EU-lidstaten kunnen dat, maar tot nu toe is dat niet gebeurd."