Bij een steekpartij op de Moerweg, ter hoogte van het Zuiderpark in Den Haag, is maandagavond een man gewond geraakt.

Omstreeks 17.50 uur kwam de melding van de steekpartij binnen op de meldkamer, waarna direct naast een ambulance meerdere politie-eenheden met spoed naar de plek van het incident werden gestuurd.

Het slachtoffer werd aangetroffen in een grasveld aan de kant van de Soestdijksekade. Hij werd door ambulancepersoneel opgevangen en in de ambulance gestabiliseerd. Uiteindelijk werd de man vervoerd naar het ziekenhuis, de politie is met de ambulance meegereden.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar de verdachte.