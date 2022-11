De stoep voor het gemeentekantoor aan de Fruitweg in Den Haag is dinsdagochtend afgezet omdat een deel van het logo van de muur is gevallen.

Om te voorkomen dat reststukken van het logo op voorbijgangers vallen is onder meer de hoofdingang afgezet. Hoe het logo plots los kon raken, is nog onduidelijk.

