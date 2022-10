In een Haagse woning vol met ontlasting leefden meerdere katten, een hond, muizen, een hamster, een konijn, een vogel en verschillende reptielen. De 24 dieren waren verwaarloosd en zijn meegenomen door de dierenpolitie.

De dierenpolitie ging zondag bij de woning langs omdat er meerdere meldingen over hetzelfde adres waren binnengekomen. Bij aankomst werden 24 verwaarloosde dieren aangetroffen. 'Er was sprake van verwaarlozing', schrijft de dierenpolitie op sociale media. 'De dieren woonden in een vervuilde omgeving en er lag veel ontlasting in de woning.'

Volgens de dierenpolitie zij er meerdere verdachten. 'Tegen allen wordt een proces-verbaal opgemaakt en zij zullen hierover worden verhoord.'



De dieren zijn in beslag genomen en maken het naar omstandigheden goed. Wat er nu precies met de dieren gaat gebeuren, moet nog blijken. 'De officier van justitie zal een uitspraak doen over de zaak en een beslissing nemen over de dieren.'