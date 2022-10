Een man die een vrouw lastigviel op de Middachtenweg is dankzij een alerte omstander opgepakt. De lastiggevallen vrouw zelf fietste snel weg, de politie is nu op zoek naar haar.

De vrouw werd donderdagochtend rond 08.20 uur lastiggevallen door een man op het fietspad, ter hoogte van het bordje 'Kinderdagverblijf Eigenwijs'. De vrouw is daarna vlug in de richting van Rijswijk gefietst.



Een omstander zag alles gebeuren en schakelde de politie in. 'Dankzij de alerte getuige hebben wij de man aangehouden', schrijft politie Zuiderpark op Facebook. 'Om een compleet beeld van dit incident te krijgen zouden wij in contact willen komen met de vrouw die lastiggevallen werd.'