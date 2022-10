Een politiehelikopter die rond cirkelt, talloze politiewagens en voertuigen van de Koninklijke Marechaussee. In Den Haag stikt het maandag van de hulpdiensten, maar er is geen reden voor paniek.

Over Den Haag cirkelt maandag een politiehelikopter, maar die is niet op zoek naar voortvluchtigen. De politie laat weten dat het onderdeel is van een grote oefening. Zo staan er onder meer in de omgeving van het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte, veel voertuigen van de politie en Koninklijke Marechaussee. Ook leden van de Dienst Speciale Interventies zijn aanwezig.