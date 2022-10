Een geparkeerde auto is zondagnacht in brand gevlogen op de Gerstkamp in Den Haag.

Buurtbewoners schrokken rond 0.45 uur wakker van harde knallen. Toen zij gingen kijken wat er aan de hand was bleek er een geparkeerde auto in brand te staan. De hulpdiensten werden ingeschakeld.



Voor de brandende wagen stond nog een andere auto, deze heeft de eigenaar vlug verplaatst zodat de vlammen niet over zouden slaan.



De brand was snel onder controle, maar de wagen moet als verloren worden beschouwd.



Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Bekende van politie (43) moet zijn huis uit na meerdere schietpartijen: ‘Het zijn heftige incidenten’

Het is erop of eronder voor het LangeLand: vijf vragen over een ziekenhuisroman die een thriller werd Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag