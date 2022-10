Een voetganger is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Erasmusweg in Den Haag.

De voetganger stak over bij een zebrapad, maar werd geschept door een auto. De man kwam op de voorruit van de wagen terecht en raakte gewond. Hulpdiensten zijn uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gecontroleerd.



De schade aan de auto is flink. De hele voorruit is kapot.



Hoe het ongeval kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk. ‘De automobilist vermoedelijk door het rode licht gereden’, meldt calamiteitensite VRPress.