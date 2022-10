Herfst? Daar lijkt dit weekend geen sprake van op Scheveningen. Het prachtige nazomerweer trekt mensen naar de kust en dus komen de terrassen weer uit de containers.

Veel Scheveningse ondernemers hadden hun spullen al ingepakt, maar nu de zon flink doorbreekt worden containers met dezelfde vaart weer opengemaakt. Langs de boulevard zijn terrassen weer opgebouwd en kunnen bezoekers eind oktober gewoon genieten van een zonnig dagje aan het strand.

Het nazomerse weer ontstaat doordat de wind uit een zuidelijke richting komt. 'In de zomer is het in Zuid-Europa snikheet. Die warmte bouwt zich op in de bodem, meren en zeeën en met het korter worden van de dagen geeft het land die warmte heel langzaam af. Als de wind dan uit het zuiden komt, weet die warmte ons heel makkelijk te vinden', legt Weeronline uit.

We kunnen naar verwachting nog even van het zachte weer genieten. Begin november blijft het nog tussen de 16 en 18 graden en op een paar buien na blijft het voornamelijk droog. 'Daarmee blijft het nog steeds erg zacht voor de tijd van het jaar, want gemiddeld wordt het 11-12 graden. Daarna zet de middagtemperatuur een geleidelijke daling in naar 10-12 graden in de tweede week.' Het weer wordt dan ook wisselvalliger met regelmatig buiten.