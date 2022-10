Het kunstwerk 'De Kievitsbloemen' van Linda Nieuwstad was afgelopen zomer niet te missen voor wie langs de Hofvijver in Den Haag wandelde. Er was veel waardering voor de 'bloemen'. Om nog meer mensen van het werk te kunnen laten genieten, is Museumkwartier Den Haag op zoek naar een nieuwe bestemming.

Afgelopen zomer vormde het kunstwerk 'De Kievitsbloemen' van Linda Nieuwstad onderdeel van de Bloemenpromenade aan de Hofvijver in het Museumkwartier. Een ode aan de prenten van M.C. Escher, die net als Nieuwstad gefascineerd raakte door grafische vormen in de natuur. Momenteel kunnen de bloemen bewonderd worden in de ondergrondse fietsenstalling bij Den Haag Centraal Station. Maar met de feestmaand in het vooruitzicht, wil de Stichting Museumkwartier het kunstwerk graag cadeau doen aan een Haagse instelling, zoals een verzorgingstehuis of een school. Lees ook dit premiumartikel van onze artikel Horecaondernemers hadden geen idee dat plein voor hun nieuwe zaak werd geteisterd door drillrappers

Na overlijden van haar man wil Marja niet in haar grote huis blijven: ‘Herinneringen zitten in mijn hart Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Mensen die een mooie publieke ruimte in de aanbieding hebben die wel wat kleur kan gebruiken, kunnen zich melden bij st.museumkwartier.denhaag@gmail.com met een korte motivatie. De bloemkelken zijn duurzaam gemaakt van vrachtwagenzeil en vilt en zijn 6 bij 3 meter en 2 meter hoog.