De politie is zaterdagavond uitgerukt naar de Schoutendreef in Den Haag nadat er een melding was gemaakt van een steekpartij in een woning.

De melding kwam rond 18.00 uur binnen. Hulpdiensten snelden naar de straat. Of er daadwerkelijk iemand is gestoken in de woning, is nog niet bekend. "Het gaat om een incident in de relationele sfeer", laat de politiewoordvoerder weten, maar wat zich precies in de woning heeft afgespeeld kan hij daarom niet zeggen.



Een vrouw is met handboeien om meegenomen naar het politiebureau.



Naast de politie was ook een ambulance uitgerukt, maar deze vertrok niet veel later zonder patiënt.