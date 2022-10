Een vrouw is uit het raam van een woning gevallen aan de Weimarstraat in Den Haag. Ze raakte hierbij ernstig gewond. "We onderzoeken of er sprake is van een misdrijf", meldt de politiewoordvoerder.

De vrouw viel om 1.20 uur uit het raam van een woning die boven tatoeage - en piercingstudio Papanatos zit. Ze kwam aan de achterkant van het bedrijf op de grond terecht. Agenten hebben de straat afgezet en medewerkers van de forensische opsporing (FO) hebben urenlang onderzoek gedaan in het huis boven de studio en aan de achterkant van het pand waar de vrouw terecht was gekomen.



De vrouw is bij het incident ernstig gewond geraakt en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw plots uit het raam kon vallen, is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

