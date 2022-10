Twee mannen die zich voordeden als gasopmeters hebben vrijdagochtend een negentigjarige vrouw van haar sieraden beroofd.

De mannen belden aan het eind van de ochtend aan bij de woning van de vrouw in Voorburg. Ze zeiden dat ze werkzaam waren bij een gasbedrijf en dat ze de gasmeter kwamen controleren. De vrouw liet de mannen binnen, maar wist niet dat ze met oplichters te maken had. De mannen namen haar sieraden mee en gingen er daarna vlug vandoor.



De vrouw schakelde de hulpdiensten in. 'Op basis van een goed signalement konden de twee verdachten vrij snel daarna worden aangehouden', meldt de politie. Het gaat om een 61-jarige man en om een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. 'Mogelijk zijn zij verantwoordelijk voor meerdere babbeltrucs in de omgeving.'