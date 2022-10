De bestuurder reed vorig jaar 21 mei als een razende over de Binnenwei (N917) in het Friese Siegerswoude. 127 kilometer per uur op een weg waar 60 is toegestaan, blijkt later uit politieonderzoek. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs en was ook nog eens onder invloed van alcohol en cannabis.

Rond 18.00 uur ging het helemaal mis en verloor de Hagenaar op de N917 de controle over zijn wagen. Het voertuig ramde eerst drie bomen en brak vervolgens tegen een vierde boom doormidden. De voorkant van de auto stond tegen de boom. De 21-jarige vriendin van de bestuurder was uit de auto geslingerd en op de weg terechtgekomen. De jonge Rijswijker zat op de achterbank. Het achterste deel van de wagen vloog de sloot aan de overkant van de weg in, de jonge Rijswijker zat daar nog in. Hij overleefde het ongeluk niet en overleed aan zijn verwondingen. De bestuurder en zijn vriendin raakten zwaargewond. De rechtbank in Leeuwaarden veroordeelde de Hagenaar vrijdag tot vijf jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. Volgens de rechter heeft de bestuurder geen enkele verantwoordelijkheid genomen. Zo werd hem onder meer verweten dat hij nooit contact heeft gezocht met de nabestaanden. Ook was hij al vaker veroordeeld voor het rijden onder invloed en zonder rijbewijs. 'Het leed dat hij als gevolg van zijn gedragingen bij het slachtoffer en de nabestaanden heeft veroorzaakt is ingrijpend en onherstelbaar.'



De straf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.

