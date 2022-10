Drie tieners zijn vrijdag aangehouden voor het bedreigen van een medescholier op het ROC Mondriaan in Den Haag. Ze drongen met een capuchon en bivakmuts over hun hoofd, met een mes in hun hand een lokaal binnen.

Na de bedreiging gingen de tieners er snel vandoor. 'Na uitgebreid onderzoek kwam de politie achter de identiteit van de drie jongens. Zij zijn aangehouden en worden verhoord', meldt de politie. De drie jongens van 16, 17 en achttien jaar uit Delft en Den Haag zitten nog vast. De politie denkt dat zij op vrijdag 21 oktober rond half elf 's ochtends een medestudent hebben bedreigd. Ze drongen de les ICT op het ROC Mondriaan aan de Tinwerf binnen en bedreigden een medescholier.

