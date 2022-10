De meeste grote gemeenten willen niet, of nog niet, dat hun buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitgerust worden met een korte wapenstok. Dat blijkt uit navraag door het ANP. De vraag werd aan 32 steden voorgelegd. Den Haag twijfelt bijvoorbeeld nog over de inzet, net als Delft.

Sinds deze zomer kunnen gemeenten een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek, maar dit heeft er nog niet toe geleid dat de wapenstok op veel meer plekken beschikbaar is gekomen voor de boa's. Waar Den Haag en Delft nog twijfelen, heeft de gemeente Westland al aangegeven niets te zien in het toevoegen van de korte wapenstok aan het instrumentarium van de boa's. Zoetermeer daarentegen doet dat echter al wél.

De stad werkte het afgelopen anderhalf jaar mee aan een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid en die ervaring was positief. De boa's gaven aan zich veiliger te voelen, al is het 'wapen' in die proeftijd geen enkele keer gebruikt. Ook burgemeester Michel Bezuijen en de gemeenteraad zijn te spreken over de wapenstok.

In Nederland werken meer dan 20.000 boa's, onder meer als handhavers voor gemeenten, voor boswachters en in het openbaar vervoer. Vakbond boa ACP en de Nederlandse BOA Bond pleiten al langer voor de wapenstok bij boa's, zeker toen de agressie tegen hen toenam toen zij moesten controleren op de naleving van de coronamaatregelen.