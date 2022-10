In een woning aan de Dirk Hoogenraadstraat in Den Haag is donderdagavond een man zwaargewond geraakt nadat hij van de trap was gevallen. Hoe hij daar is beland, is nog niet bekend.

Even na tien uur ging het mis. De man werd onderaan de trap in de deurpost aangetroffen. Direct werden de hulpdiensten gealarmeerd. Ook de traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De komst van de traumahelikopter kon niet meer worden afgewacht. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wie takelde zwerver Rinus (56) toe? Ex-geliefden wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar

IJsjes en zomerjassen in oktober: ‘Misschien wel naar het strand dit weekend’