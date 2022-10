Wie vanuit Den Haag via de Utrechtsebaan de stad uit wil rijden, moet woensdagavond rekening houden met flinke vertraging.

Op de Utrechtsebaan zijn twee rijstroken afgesloten vanwege een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. De voertuigen kwamen met elkaar in botsing ter hoogte van het Nationale-Nederlanden-gebouw. Ook staat er even verderop een vrachtwagen stil. Het is niet duidelijk of deze truck ook betrokken was bij de botsing.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het verkeer kan vooralsnog over één rijstrook de stad verlaten.