Een werkbusje is dinsdagnacht verwoest door vuurwerk op het Anna Blamanplein in Den Haag.

Bewoners merkten dat de toeter van de wagen af bleef gaan en hoorden knallen. Ze schakelden de hulpdiensten in. In de wagen werd een doos met afgestoken vuurwerk gevonden.



De bus liep flinke schade op. Door het vuurwerk was ook de voorruit van de wagen stuk.