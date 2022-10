De mistgenerator bij tankstation BP aan de Binckhorstlaan in Den Haag is dinsdagnacht plots afgegaan.

De brandweer werd gealarmeerd voor een mogelijke gebouwbrand. Bij aankomst van de brandweerlieden zagen ze veel rook, maar van brand was geen sprake. De mistgenerator was afgegaan en had het hele pand binnen enkele seconden vol rook gezet. De brandweer heeft het pand geventileerd en kon daarna weer retour.



Hoe het apparaat ineens af kon gaan is onduidelijk. Een mistgenerator is een hulpmiddel om inbraak te voorkomen. Inbrekers raken door de vele rook de weg kwijt en verlaten het pand snel omdat zij niets meer kunnen zien.