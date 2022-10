Een arrestatieteam is dinsdagavond een hotel in Rijswijk binnengevallen in verband met een zoekactie naar een internationaal gesignaleerde verdachte. Eerder op de dag was er voor de zoekactie ook al een wilde achtervolging in het centrum van Den Haag. Agenten hebben daar een auto klemgereden, maar de inzittenden wisten te ontsnappen.

De achtervolging in Den Haag vond omstreeks 18.00 uur plaats. De politie herkende een internationaal gesignaleerde man in een auto en wilde deze laten stoppen. De bestuurder van het voertuig sloeg op de vlucht, waarna er een wilde achtervolging door het centrum ontstond. De auto werd uiteindelijk op de Gedempte Gracht midden in het centrum klemgereden door agenten en de Koninklijke Marechaussee, maar de inzittenden wisten te ontkomen. Amper twee uur later kreeg de politie een tip dat de gezochte verdachte zich in het Bastion Hotel in Rijswijk bevond. Lees ook deze premium verhalen van onze partner In vijftien seconden liet Myron (17) het leven: zijn vader bidt voor belagers die zijn zoon doodden

