Dinsdagavond is avondwinkel Bella op de Newtonstraat in Den Haag opnieuw overvallen. De winkel was in november 2019 en juli 2020 ook al doelwit van een overval.

De melding van het incident kwam omstreeks 18.15 uur binnen bij de meldkamer. Met meerdere eenheden is de politie naar de avondwinkel gegaan, die op de kruising met de Regentesselaan ligt. De agenten zijn zowel bij de avondwinkel als in de omgeving op zoek gegaan naar verdachten. Over het signalement van de verdachten is nog niets bekend. Ook is het nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De winkel is na het incident gesloten. Binnen wordt er door agenten gekeken naar camerabeelden van de overval.

