Een deel van de al maanden durende werkzaamheden aan tramlijn 16 is on hold gezet. Het gaat om de kruising van de Zoutmanstraat met de Laan van Meerdervoort. Bewoners en ondernemers zijn niet tevreden over de communicatie. De gemeente belooft beterschap.

"Maar dat betekent niet dat er helemaal niet meer gewerkt wordt op het traject", benadrukt een gemeentewoordvoerder. "Niet het hele project is stopgezet, alleen dit gedeelte. Dat is met de bewoners en ondernemers ook zo afgesproken. Wij werken nu aan een plan, maar dat is niet in een paar dagen klaar."

De gemeente maakt het spoor en de haltes van tramlijn 16 geschikt voor nieuwe lagevloertrams. Deze nieuwe trams hebben een lage instap. Daardoor kunnen ook mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen gemakkelijk instappen. De trams krijgen niet alleen nieuwe rails, de bochten worden ook aangepast en er komen nieuwe haltes.

Bijeenkomst

Het werk is in februari begonnen en zou aanvankelijk een jaar in beslag nemen, maar dat doel blijkt te ambitieus. Veel betrokkenen klaagden over de uitvoering van het project en de communicatie daarover. De gemeente erkent dit en belooft nu beterschap. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst waarbij ook de wethouders Anne Mulder (mobiliteit en buitenruimte) en Saskia Bruines (economie) aanwezig waren.