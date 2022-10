Een oplettende vader heeft een flink ongeluk voor zijn zoontje weten te voorkomen. Op dashcambeelden is te zien hoe hij het jongetje stevig terugtrekt als die de straat op wil rennen en bijna voor een voorbijrijdende auto belandt.

Het voorval vond plaats op de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg, ter hoogte van de bushalte Van Heurnstraat. Wanneer het gefilmde moment precies was, is nog niet bekend. De dashcambeelden van de betrokken auto zijn vastgelegd door Dutch Dashcam.

Op de beelden is te zien hoe een automobilist over de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg rijdt in de richting van Den Haag. Dan wordt de nietsvermoedende bestuurder opgeschrikt door het jongetje, die de straat op wil rennen. Zijn vader heeft het direct in de gaten en trekt hem in een split second terug.

De automobilist die het moment vastlegde met zijn dashcam is in het filmpje hoorbaar geschrokken. Zeker in de opvolgende slow motion beelden is goed te zien hoe een frontale botsing van het jongetje met de automobilist is voorkomen door de vader.