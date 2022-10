In de nacht van maandag op dinsdag is een minibibliotheek die in een kast tegen de Dorpskerk in Leidschendam aan stond, door brand verwoest.

Rond tien voor half drie werd de brandweer met spoed gealarmeerd voor een brand in de Damhouderstraat. Bij aankomst stond het bouwwerk grotendeels in brand. Het vuur was echter snel geblust. De boeken zijn allemaal verwoest; deels door de fik, anders wel door het blussen. Hoewel de minibibliotheek tegen de buitenmuur van de Dorpskerk aan stond, lijkt het kerkgebouw zelf geen schade te hebben opgelopen. De oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

