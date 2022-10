Drie gewapende overvallers hebben maandagochtend een 72-jarige vrouw vastgebonden in haar villa aan de Konijnenlaan in Wassenaar. De verdachten haalden waardevolle spullen uit haar huis en vluchtten daarna in een gestolen busje van een schildersbedrijf.

Bij de politie kwam maandagochtend rond 9.30 uur een melding binnen van een gewapende overval aan de Konijnenlaan, één van de duurste straten van het land. 'De 72-jarige bewoonster van het huis en drie personen van een schildersbedrijf, die in de woning aanwezig waren, werden onder dwang vastgebonden', meldt de politie. 'De verdachten zijn vervolgens het huis doorgegaan en met diverse waardevolle spullen vertrokken.' Hulpdiensten snelden naar het huis. Bij aankomst waren de drie overvallers al gevlucht. 'De verdachten hebben een bestelbus van een schilder van de oprit gestolen om te vluchten.' Via sociale media werd opgeroepen om uit te kijken naar een donkerblauwe bestelbus. 'Op de bus staat de tekst: Schildersbedrijf Frensch', meldde de politie. Niet veel later werd de gestolen schildersbus een paar kilometer verderop gevonden op een parkeerplaats aan de Menkenlaan, vlak bij de N44. "De overvallers zijn vermoedelijk overgestapt in een andere auto", meldt calamiteitensite Regio15. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Lees ook dit premium artikel van onze partner Hoe kun je een steeds vollere stad groen houden? ‘Bomen planten in de polder heeft geen zin’

Zonder toestemming van rechter werden kinderen van Anissa afgenomen: ‘Ik moest ze huilend achterlaten’