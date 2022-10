Een bestelbus is maandagochtend omgevallen met de bestuurder er nog in. De bus kantelde bij een aanrijding met een auto op de IJzerwerf in Den Haag.

De twee wagens knalden rond 09.45 uur tegen elkaar. De hulpdiensten rukten uit naar de straat. De brandweer heeft de bestuurder van de bus uit zijn wagen gehaald. Om hem eruit te krijgen moest de voorruit van het voertuig worden weggehaald.



Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen is daarna naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De beschadigde wagens zijn door een berger afgesleept.

