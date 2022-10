Het is oppassen geblazen bij de tramoversteek aan de Delftweg met de Zuiderweg in Rijswijk. De slagboom is kapot gereden en functioneert niet meer goed.

De slagboom is een stuk korter doordat er een deel is afgebroken. De waarschuwingslichten werken nog wel.



Een nieuwe slagboom is besteld, wanneer deze wordt geplaatst is nog onduidelijk.

