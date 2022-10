In een woning aan de Wesselsstraat in Den Haag is zondagnacht brand uitgebroken. De schade aan het pand is groot.

Bij de meldkamer kwam rond 2.15 uur een brandmelding binnen. Hulpdiensten zijn naar de straat gesneld om de situatie onder controle te krijgen.



De brand zelf was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de woning flinke schade opliep.



Enkele bewoners zijn op rookinhalatie gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar uiteindelijk hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Lees ook deze premium verhalen van onze partner ‘Engste Halloweenhuis’ stuit ook op weerstand: ‘Vanwege geloofsovertuiging is niet iedereen blij’

Ondernemers Delftse woonboulevard in spanning na megabrand: ‘Staat mijn pand er straks nog wel?’ Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag