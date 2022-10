De demonstratie van Pegida is zondagmiddag in Den Haag ontbonden, meldt de gemeente. De anti-islamgroepering wilde de Koran tijdens deze demonstratie verbranden. De gemeente wilde de betoging alleen door laten gaan zonder Koran. Al een half uur voor de start van de demonstratie werd Pegida-voorman Edwin Wagensveld aangehouden.

Pegida had de demonstratie van tevoren groots aangekondigd. Na een betoging in Rotterdam op zaterdag zou zondag om 14.00 uur gedemonstreerd worden voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Wagensveld liet op Twitter al duidelijk weten dat hij korans mee zou nemen. De politie beschouwde dat als 'zeer provocerend'.

'Om wanordelijkheden te voorkomen, is besloten dat alleen zonder korans mocht worden gedemonstreerd', meldt de gemeente Den Haag. 'Deelnemers weigerden dit, daarop is de demonstratie ontbonden.' Op het voorplein van de Tweede Kamer waren ook zo'n dertig tegendemonstranten aanwezig.

Omstreeks 13.30 uur werd Wagensveld aangehouden. Volgens de politie is de man aangehouden op grond van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) om 'verdere wanordelijkheden' te voorkomen. "Hij hield zich niet aan de voorwaarden", zegt een woordvoerder.

Zaterdag werd Wagensveld ook al aangehouden bij eenzelfde soort demonstratie in Rotterdam. Op een Twitter-filmpje dat door een omstander werd gemaakt was te zien hoe Wagensveld voor het Centraal Station in Rotterdam wordt meegenomen door de politie.