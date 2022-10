Tussen donderdag 27 oktober en zondag 30 oktober werkt ProRail aan het spoor tussen Leiden en Den Haag. Daardoor rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal/Den Haag HS en Den Haag Centraal en Den Haag HS.

De NS zet bussen in maar wijst reizigers erop dat zij rekening moeten houden met extra reistijd en drukte, zeker in de spits. Het advies is daarom om waar mogelijk de spits te mijden. Voor doorgaande passagiers is het mogelijk om te reizen via Gouda, Woerden of Den Haag Centraal.

Tijdens de werkzaamheden zijn NS-medewerkers op de stations aanwezig om eventuele vragen van reizigers te beantwoorden. Meer informatie over het werk is hier te vinden.