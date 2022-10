Maar liefst 468 bomen moeten wijken voor de opknapbeurt van Park Madestein aan de rand van Den Haag. Het park trekt steeds meer bezoekers en wordt intensiever gebruikt. Daarom is het noodzakelijk dat er nieuwe voorzieningen als paden en speeltoestellen komen, maar niet voordat de bomen zijn gekapt.

Madestein is een mooi park aan de rand van de stad. Steeds meer mensen weten het te vinden, onder andere door de bouw van de naastgelegen wijk Vroondaal. Een van de redenen van de opknapbeurt.

Om het vernieuwingsplan te kunnen realiseren moeten er 468 bomen worden gekapt. 'Maar we planten meer bomen en struiken terug dan er stonden voor de vernieuwing van het park', benadrukt Saskia Hielkema, projectleider van de vernieuwing van het park van projectorganisatie Vroondaal, in een schriftelijke uitleg van het plan.

Het grootste deel van de bomen die weggaan, zijn kleine bomen die in de verschillende bosjes staan. Deze bomen hebben een gemiddelde doorsnede van 10 tot maximaal 30 centimeter. Er worden 62 grotere bomen gekapt.

'We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bomen te sparen, onder andere door paden te gebruiken die in de loop der tijd al waren ontstaan, de zogenaamde 'olifantenpaadjes'. Door de kleinere bomen weg te halen, ontstaat er in het bos meer licht en ruimte voor andere grotere exemplaren, waardoor zij beter tot hun recht komen en beter kunnen groeien.'

Ook worden er bomen gekapt vanwege het verstevigen van de kade, het inrichten van de natuurlijke oevers, vispaaiplaats en het overloopgebied om overtollig water op te vangen. 'Uiteraard werken we om de bomen heen waarin een dier zit. We hebben een uitgebreide inventarisatie gedaan en we gaan zeer zorgvuldig om met de diersoorten die in het park leven.'

Kapvergunningen

Er worden 80 grote zomereiken, beuken en veldesdoorns geplant. En zo'n 3.775 m2 'bosplantsoen'. Dit staat gelijk aan ongeveer 1.130 bomen. Volgens Hielkeman is het plan uitgebreid besproken met belangenorganisaties en op basis van die gesprekken aangepast. Zodra de kapvergunningen binnen zijn, kan het project van start. Naar verwachting is dit volgend jaar en dan moet het project in 2025 klaar zijn.