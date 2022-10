De vermiste Haagse jongen is zaterdag op zondagnacht in goede gezondheid aangetroffen op straat in Den Haag. De politie stuurde eerder op de avond een amber alert voor de elfjarige jongen, die sinds vrijdagmiddag vermist was. "Wij doen nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is", zegt de politie. "We bedanken iedereen hartelijk voor alle tips en het delen van de berichten."

De jongen fietste vrijdagmiddag omstreeks 15.00 uur van school en was daarna niet thuis aangekomen. De politie stuurde een amber alert in de hoop de jongen zo snel mogelijk te vinden. Daarop tipte een getuige de politie dat de elfjarige zaterdagmiddag nog was gezien in winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Op verschillende plaatsen, zowel in de buurt van zijn school vlak bij het Zuiderpark als rond de Mall of the Netherlands, werd er naar de jongen gezocht. De politie zette het Team Grootschalige Opsporing op de zaak en ook verschillende groepen vrijwilligers gingen naar hem op zoek. Even na middernacht kwam de politie met het bevrijdende nieuws dat de jongen na een 'intensieve zoektocht' in goede gezondheid was aangetroffen.

Wat er precies is gebeurd en waar hij al die tijd heeft doorgebracht, wordt door de politie onderzocht. "We willen uiteraard weten waar hij heeft verbleven en gaan hierover met hem in gesprek", aldus de woordvoerder. Volgens hem is de jongen alleen op straat aangetroffen. "We danken iedereen hartelijk voor alle tips en het delen van de berichten", twittert de politie.

Het bericht van zijn vermissing werd eerder op de avond nog op diverse platforms verspreid in de hoop de jongen zo snel mogelijk te vinden. Naast het amber alert werd er ook een burgernetmelding rondgestuurd en deelden alle regionale politieaccounts het vermissingsbericht. Tijdens de zoektocht vloog er ook enige tijd een politiehelikopter boven delen van Den Haag.

Een alerte voorbijganger tipte de politie nog over een gevonden jas bij de Uithof in Den Haag. Daarop kwam zowel de politie als de vader van de tiener naar de locatie, maar de jas bleek niet van de jongen te zijn.

Eerder was ook de school van de jongen op de hoogte van de vermissing. In een intern bericht aan de ouders en leerlingen zeiden ze 'te bidden' voor een goede afloop. Het bericht van de goede afloop kwam voor hen net na middernacht, toen de jongen in goede gezondheid werd aangetroffen.

De politie nam de zaak dusdanig hoog op dat er voor de tweede keer deze week een amber alert werd uitgegeven. Dinsdag was dat het geval voor de toen vermiste tienjarige Hebe en haar 26-jarige begeleider Sanne. Na een zoektocht van twee dagen werden de lichamen woensdagavond gevonden in de auto van Sanne langs de weg bij knooppunt Empel. De politie gaat ervan uit dat ze zijn omgekomen door een noodlottig ongeval.