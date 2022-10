De Benoordenhoutseweg in Den Haag is vanaf 31 oktober gedeeltelijk afgesloten. Oorzaak is de vervanging van de brug bij de Hart Nibbrigkade, de houten palen zijn beschadigd door een bacterie. Vervanging is nodig om de veiligheid van gebruikers te kunnen blijven waarborgen.

Vanaf 27 oktober start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Gedurende de periode van 31 oktober tot eind februari blijft één rijbaan de stad in en één rijbaan de stad uit beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting vier maanden. De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over de situatie ter plaatse. Ook is er een informatieavond gehouden. Verder worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onder meer informatieborden neergezet om automobilisten vroegtijdig te informeren zodat zij niet verrast worden. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Drillrapgroepen teisteren winkelcentrum Parade opnieuw, maatregelen keren terug

Wes (41) redt man zonder onderbenen uit brandend huis: ‘De vlammen sloegen tegen het plafond’ Hoewel de weg gedeeltelijk openblijft verwacht de gemeente wel files en hinder op deze drukke verbindingsweg tussen Den Haag en Wassenaar. Het advies is daarom een andere route te kiezen of het openbaar vervoer of fiets te gebruiken. Kijk voor meer informatie op deze website. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag