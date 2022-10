De gemeente Den Haag roept inwoners op om vernieuwende ideeën voor sport- en bewegingsactiviteiten in te dienen in het kader van het Haags Sport Initiatief. Het initiatief is vanaf vandaag beschikbaar voor Hagenaars en organisaties (los van scholen), in totaal is er 200.000 euro uitgetrokken.

Hagenaars kunnen een plan van aanpak indienen met een sportinitiatief dat moet leiden tot meer beweging bij volwassenen die op dit moment niet of nauwelijks bewegen. Zeer passend in het jaar dat Den Haag Europese Sporthoofdstad is. De gemeente Den Haag beoordeelt de initiatieven en kent subsidies toe.

