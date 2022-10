Drie jongens hebben vrijdagmiddag een medestudent bedreigd bij het ROC Mondriaan aan de Tinwerf in Den Haag. Ze drongen een ICT-les binnen, uitten dreigende woorden en hadden een scherp voorwerp bij zich. Eén van de jongens had een bivakmuts op.

"Drie studenten zijn een les ICT binnengelopen. Ze zijn in het lokaal gaan zitten terwijl ze daar niet hoorden", zegt schooldirecteur Sebastiaan Bliemert. "Daarna hebben ze bedreigende woorden naar een student geuit." Eén van de drie leerlingen droeg een bivakmuts, een ander een capuchon. Ook droeg een van hen een scherp voorwerp bij zich. "Dat wordt natuurlijk als dreigend ervaren."



Het incident in de les heeft mogelijk verband met een ruzie eerder op de ochtend op het schoolplein. "Na dreigende woorden te hebben geuit naar één van de studenten in de les, vertrokken zij uit het lokaal en van de campus."

De school schakelde de politie in, die met veel eenheden naar de school uitrukte en tijdelijk de omgeving afzette. Agenten, onder wie hondengeleiders, zijn de school binnengegaan. In de school zijn verklaringen afgenomen en beelden van de beveiligingscamera's bekeken. "Tijdens het onderzoek moesten de leerlingen in het pand blijven en mochten niet naar buiten."

"Het ging om een dreigende situatie", legt de politiewoordvoerder uit. "Daar is naar gehandeld en daarna zijn de agenten weer vertrokken. Er zijn geen aanhoudingen verricht."

De student die bedreigd werd heeft aangifte gedaan. "Om 13.00 uur was de situatie onder controle", zegt de school. De betreffende opleiding ICT is voor de rest van de dag gesloten "Iedereen gaat opgelucht de herfstvakantie in, nazorg is beschikbaar."