Geen enkele horecaonderneming in de omgeving rondom station Den Haag Hollands Spoor kwam ongeschonden uit een grote handhavingsactie op donderdag, onder meer de voedselveiligheid was in het geding. Bij een verkeerscontrole in de Rivierenbuurt werden wapens aangetroffen.

Tijdens een grote verkeersactie in de Rivierenbuurt werden een mes en een boksbeugel in beslag genomen. Twee andere aangehouden personen moesten ter plekke dna afstaan, omdat zij hiervoor geregistreerd stonden. Ook zijn er tijdens de actie hoeveelheden softdrugs aangetroffen die handel aantoonden. Ook in de horeca bleek er veel mis. Tijdens de handhavingsactie door politie, handhaving, Stedin, de NVWA, douane en brandweer werd de voedselveiligheid in twijfel getrokken, nadat er kip buiten de koelkast werd gevonden. In diverse ondernemingen werd shisha aangetroffen, waar de douane en de Voedsel- en Warenautoriteit zich verder over zullen ontfermen. De brandweer was aanwezig voor brandgevaarlijke situaties. Eén onderneming kan op een extra controle rekenen. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Drie jaar na dood Bilal nog altijd spanning tussen familie en drilrappers: voorman zou broer bedreigen

Ondernemers worden gek van controles banken na storten geld: ‘Maar niemand op de markt wil pinnen’ Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag