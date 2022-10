Ook tegen de vijfde verdachte (22) van de gewelddadige dood van Myron (17) in Den Haag eist justitie tien jaar celstraf. De tiener werd volgens het OM door negen jongens achtervolgd, 'te grazen genomen' en uiteindelijk op straat doodgestoken.

Vier van de verdachten - een minderjarige en drie twintigers - waren direct betrokken bij het neerhalen, schoppen, slaan en dodelijk steken van Myron. De Hagenaar stapte vorig jaar mei nietsvermoedend uit de tram op de Rijswijkseweg toen hij werd achternagezeten.

Volgens justitie was het een wraakactie voor een steekpartij een uur eerder, even verderop in Laakkwartier. Daar werd een veertienjarige Delftenaar, die lid zou zijn van jeugdgroep ZQ, levensgevaarlijk gestoken door jeugdigen van SK6 uit het Schipperskwartier.

Het OM eist een celstraf van tien jaar voor Delftenaar O.N. (22) voor zijn aandeel in het incident aan de Rijswijkseweg. Eerder deze week eiste justitie 10 en veertien jaar cel voor twee twintigers. Een 17- en achttienjarige kregen de hoogst mogelijke strafeis in het jeugdstrafrecht: een jaar jeugddetentie (waarvan vier maanden voorwaardelijk), de nu achttienjarige verdachte twee jaar jeugddetentie met jeugd-tbs.

Dinsdag en woensdag staan in totaal nog vier andere verdachten voor de rechter. De in totaal negen verdachten horen op 23 november of en welke straf zij krijgen.