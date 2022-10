De politie is vannacht uitgerukt voor een mishandeling aan de Troelstrakade. Daarbij zou een man gewond zijn geraakt.

Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Een man zou zijn mishandeld en daarbij gewond zijn geraakt. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet duidelijk. Calamiteitensite District8 meldt dat de man in ieder geval een bloedneus opliep. Hij zou op een later moment aangifte gaan doen van de mishandeling. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en vervoerd naar een ziekenhuis. De politie heeft de auto van de man, die nog op de weg geparkeerd stond, weggezet.