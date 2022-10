Voor bedrijven of organisaties die volgend jaar rondom het Binnenhof iets willen organiseren ligt er 150.000 euro klaar. Met de subsidie wil de gemeente de omgeving van het Binnenhof aantrekkelijk en levendig houden tijdens de renovatie.

"Het Binnenhof is een belangrijke, toeristische bezienswaardigheid in het hart van de stad", zegt economiewethouder Saskia Bruines. "Eind vorig jaar is gestart met de renovatie van het Binnenhof. Gezamenlijk willen we ervoor zorgen dat ook tijdens de werkzaamheden dit deel van de stad aantrekkelijk blijft om te bezoeken."



De subsidie wordt verstrekt voor publiekstrekkende activiteiten rondom het Binnenhof, zoals een tentoonstelling, festival of een andere bezienswaardigheid.