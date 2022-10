De Haagse Stadspartij pleit voor toiletten bij speelplekken in de stad die geen horeca in de buurt hebben. Hiermee moet een einde komen aan de 'wc-frustratie' van ouders. "Al is het maar een dixie in het speelseizoen. Zo moeilijk kan het niet zijn!"

Fatima Faïd, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, schetst een beeld dat zeer waarschijnlijk wordt herkend door veel ouders: 'Iedereen met kleine kinderen herkent het. Ben je net geïnstalleerd met je tas schepjes en proviand begint de eerste: Ik moet plassen!'

Maar in een aantal gevallen, zoals op de Zandvlakte of de speeltuin midden in Arendsdorp, is er in de wijde omtrek geen wc of horecagelegenheid te vinden. 'Als ouder wijk je dan uit naar de bosjes, tien minuten terug naar huis fietsen is ook geen optie voor een klein kind. Met een beetje geluk vind je nog een papieren zakdoekje en zoek je een plekje achter een struik', beschrijft Faïd. 'Je bent duidelijk niet de enige met dit probleem want de struiken hangen vol met wc-papier en hier en daar ligt een grote boodschap. Even later bouwt een stel andere kinderen daar weer een hut.'

Onhygiënisch en onwenselijk

Volgens Faïd 'een heel onhygiënische en onwenselijke situatie'. Kinderen hebben volgens de fractievoorzitter gewoon recht op een veilige schone speelplek. De Haagse Stadspartij dient daarom donderdag een voorstel in dat een einde moet maken aan deze wc-frustratie. Zij vraagt het college te onderzoeken of er bij speelplekken die geen horeca of andere toiletvoorziening in de buurt hebben een tijdelijke of permanente wc geplaatst kan worden.

"Al is het maar een dixie in het speelseizoen. Zo moeilijk kan het niet zijn!", besluit Faïd.