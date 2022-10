Mogelijk is er komende jaarwisseling weer een vuurwerkshow boven de Hofvijver in het centrum van Den Haag te zien. De plaatselijke organisator DB Evenementen is druk bezig met de voorbereidingen en heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente, zegt directeur Peter Boelhouwer. De gemeente Den Haag bevestigt de aanvraag.

Boelhouwer wil dat er in de Hofvijver een groot ponton komt te liggen, waar het vuurwerk wordt afgestoken terwijl dj's muziek uit dit jaar draaien. "Het vuurwerk is zo goed als besteld en ik verwacht dat het vuurwerk tijdens de jaarwisseling gewoon doorgaat dit jaar", zegt Boelhouwer tegen mediapartner indebuurt Den Haag. "De beveiligers en de schoonmakers zijn geregeld en de hekken en de podia zijn voor 90 procent rond"



Hij zegt dat er ruimte is voor ongeveer 10.000 toeschouwers. "Dat is ons A-scenario, business as usual. Dan hebben we nog een scenario B, met een coronaprotocol, want we hebben te maken met een coronaspook. De plannen kunnen we met een druk op de knop wijzigen. Voor ons is 1,5 meter afstand niets nieuws onder de zon meer."



De vergunning is nog niet helemaal rond, erkent Boelhouwer. "Het is zeker geen gelopen race, maar we hebben alle zaken op orde. Ik ben niet een organisator die gaat zitten wachten tot het boterbriefje er is. Alles is in gang gezet en we verwachten binnen nu en een paar weken de puntjes op de i te zetten."