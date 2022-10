De gemeente Den Haag is niet van plan om bij de komende jaarwisseling mensen overal te verbieden vuurwerk af te steken. Zo'n verbod is volgens de gemeente heel moeilijk te handhaven. Wel is het op meer plekken binnen de stad verboden om vuurwerk af te steken. De stad telt met Oud en Nieuw 53 vuurwerkvrije zones.

Bij de twee voorgaande jaarwisselingen was het in heel Nederland verboden om vuurwerk af te steken. Dat moest voorkomen dat de ziekenhuizen, die het al heel druk hadden met de zorg voor coronapatiënten, ook vuurwerkslachtoffers moesten behandelen. De laatste keer dat mensen wel vuurwerk mochten afsteken, was op 31 december 2019 en 1 januari 2020. Toen was het in Den Haag, net als bij het komende uiteinde, verboden om vuurwerk af te steken bij ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvanglocaties. Daar komen nu dertig gebieden bij, onder meer "rond maneges en groengebieden, zoals bossen, parken en Natura 2000-gebieden (duinen)". Lees ook dit premiumartikel van onze partner Oud-profvoetballer Santy Hulst (35) staat nu voor de klas: ‘Door blessures kreeg ik faalangst’

Besparen op energie heeft zwart randje: ‘Schimmelgolf op komst’ Bij de komende Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag geldt vooralsnog geen landelijk vuurwerkverbod. Daarom is het ook niet verboden om vuurwerk te kopen en vuurwerk mee te nemen. "Dat bemoeilijkt de handhaving van een plaatselijk verbod", aldus Den Haag. De steden Rotterdam, Nijmegen en Apeldoorn hebben wel zo'n lokale regel, Arnhem sluit zich daar volgend jaar mogelijk bij aan. Bij de Hofvijver is waarschijnlijk weer geen vuurwerkshow te zien. Vorig jaar ging die op het laatste moment niet door vanwege coronabeperkingen. Nu is er, met nog iets meer dan twee maanden te gaan, 'geen organisatie die elders in de stad een dergelijke vuurwerkshow kan en wil organiseren'. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag