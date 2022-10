Voor de derde keer in twee weken tijd is er een scooter in vlammen opgegaan op de kruising van de Potgieterstraat met de Oltmansstraat in Den Haag.

Net na middernacht vloog de scooter in brand. De brandweer is uitgerukt om de vlammen te blussen. De scooter is vermoedelijk in brand gestoken.



De politie onderzoekt de brandstichtingen. Een berger heeft de tweewieler opgehaald.

